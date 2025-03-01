Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor: 1-4

        STAT:Yeni Malatya StadyumuHAKEMLER: Yunus Dursun, Sabri Öğe, Ferhat ÇalarYENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor: 1-4
        ABONE OL

        STAT:Yeni Malatya Stadyumu

        HAKEMLER: Yunus Dursun, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

        YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik (Dk.46 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Talha Garip (Dk.66 Halil İbrahim Atcı), Muhammet Göktürk Gök, Eymen Avcı (Dk.46 Ömer Çağrı Ataş), Furkan Söyler, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu (Dk.46 Enes Nas), Umut Taniş, Eray Şisman, Enes Savucu (Dk.80 Kürşat Yılmaz Selamoğlu)

        ŞANLIURFASPOR: Tokotaev, Burak Camoğlu, Muscat (Dk.46 Alpay Çelebi), Fatih Eren, Nafıcan Yardımcı,Ogundu (Dk.76 Seyit Gazanfer), Hakan Erçelik, Akabueze (Dk.46 Begic), Safa Kınalı, Ahmet Yazar (Dk.57 Çağrı Giritlioğlu), Wriedt (Dk.46 Sambou)

        GOLLER: Dk.82 Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor) - Dk.7 Muscat, Dk.22 Ogundu, Dk.39 Wriedt, Dk.79 Çağrı Giritlioğlu (Şanlıurfaspor)

        KIRMIZI KART: Dk.32 Hakan Erçelik (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Dk.12 Yiğit Ulaş, Dk.29 Furkan Söyler, Dk.59 Enes Nas (Yeni Malatyaspor), Dk.34 Wriedt, Dk.43 Muscat, Dk.71 Sambou (Şanlıurfaspor)

        Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 27'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

        7'nci dakikada Şanlıurfaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Wriedt'in kafa ile dokunduğu top Muscat'ın önünde kaldı. Muscat yumuşak bir dokunuşla takımının ilk golünü kaydetti. 1-0

        22'nci dakikada Ahmet Yazar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ogundu, Şanlıurfaspor'un 2'inci golünü kaydetti. 2-0

        38'inci dakikada ilk golün asistini yapan Wriedt'in ayağından kazandığı golle Şanlıurfaspor 3'üncü golü buldu. 3-0

        79'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Sambou'dan seken topa dokunan Çağrı Giritlioğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

        82'nci dakikada Kerem Altunışık'ın pasında topla buluşan Halil Atçı Yeni Malatyaspor'un tek golünü kaydetti. 4-1

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kale Kaymakamı Onur İnce üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Kale Kaymakamı Onur İnce üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Malatya'da Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazana özel etkinlikler düzenlenece...
        Malatya'da Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazana özel etkinlikler düzenlenece...
        Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı
        Refüje çarpan otomobil, ters döndü; 1 ölü, 1 yaralı
        Refüje çarpan otomobil, ters döndü; 1 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da öğrenciler geleneksel oyunlarla buluştu
        Malatya'da öğrenciler geleneksel oyunlarla buluştu