Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor: 1-4

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada Şanlıurfaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Wriedt'in kafa ile dokunduğu top Muscat'ın önünde kaldı. Muscat yumuşak bir dokunuşla takımının ilk golünü kaydetti. 1-0

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 27'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

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