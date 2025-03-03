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        Malatya'da suç örgütü operasyonunda 44 kişi tutuklandı

        MALATYA'da, polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:05
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        Malatya'da suç örgütü operasyonunda 44 kişi tutuklandı
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        MALATYA'da, polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, aylık güvenlik ve asayiş toplantısı düzenledi. Valilik binasında yapılan toplantıda Vali Yavuz'a, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer de eşlik etti. Toplantıda konuşan Vali Yavuz, kentte yasa dışı faaliyetlerde bulunan organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 44'ünün tutuklandığını ifade eden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

        "Bu organize suç örgütünün ele başı olan S.A. isimli şahsın yurt dışında olduğu tespit edilmiş, örgütün farklı tarihlerde kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma ve kundaklama gibi 30 farklı suça karıştığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanması için 24 Şubat'ta 50 hedef şahsa ve 40 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde 47 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, örgüt elebaşı S.A.'nın yurt dışında olduğu ve 2 şüpheli şahsın ise cezaevinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan operasyon ve aramalar sonucunda; 16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 bin 591 adet uyuşturucu hap, 2 bin 800 gram metamfetamin, 280 bin TL, 500 adet tabanca fişeği, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli 47 şahıstan 44'ü adli makamlarca tutuklanmış, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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