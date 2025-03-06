Bakan Kurum: Terörsüz bir Türkiye için çok özel bir döneme giriyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Terörsüz bir Türkiye için çok özel bir döneme giriyoruz. İnşallah bu önemli süreçte de devletimiz muvaffak olacaktır. Ve Devlet Bahçeli’nin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, bu prangadan da kurtulacaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da afet koordinasyon toplantısına başkanlık yaptı. Kurum, daha sonra esnaf ziyareti ve rezerv alan konut çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına Bakan Kurum'un yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 23 yıl önce hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı uzun bir yola çıktığını belirtti. Kurum, CHP’nin gölge genel başkanının bu bölgede eksik bulamadığını, eksik uydurduğunu ve yalan yanlış hikayeler anlattığını vurgulayarak şöyle dedi:

"İnsanlar birbirine 'Memleket nere?' diye sorduğunda cevap genelde kısa olur. ‘Şuralıyım, buralıyım’ der geçer. Ama bana sorulduğunda, benim cevabım epey uzun sürüyor. Zira yarasını sardığımız, gönüllerini aldığımız her yer bizim memleketimiz oldu. Bu anlamda ben Gaziantepliyim, Maraşlıyım, Adıyamanlıyım, Hataylıyım; Ben; Artvinliyim, Kastamonuluyum, Rizeliyim; Ben; Manavgatlıyım, İstanbulluyum, İzmirliyim, Malatyalıyım. Tabi bu durum bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Hamdolsun, sizlerle birlikte depremin izlerini hız kesmeden silmeye devam ediyoruz. İnanın emsalsiz bir gayret gösteriyoruz. Hep birlikte; teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül’de 100 bine, Ekim’de 130 bine, Kasım’da 155 bine, Ocak’ta 201 bine ulaştırdık. Hamdolsun bugün artık deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konut, tek bir işyeri kalmadı. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Her zaman verdiğimiz sözü burada da veriyoruz. 11 ilimizde, yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İnşallah yılsonuna geldiğimizde, Malatya’mıza söz verdiğimiz gibi 55 bin 496’sı konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız."