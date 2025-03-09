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        Teravih çıkışı otomobil çarptı

        MALATYA'da teravih namazından çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Karabatak (68), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:30
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        Teravih çıkışı otomobil çarptı
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        MALATYA’da teravih namazından çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Karabatak (68), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Meydanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 44 ADL 209 plakalı otomobil, teravih namazından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun karşısına savurulan Karabatak, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Karabatak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü A.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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