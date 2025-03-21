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        Bakan Uraloğlu: Bizim odağımız iştir (2)

        AKPARTİ'NİN VEFA İFTARINA KATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti il teşkilatının organize ettiği 'Vefa İftarı' programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:50
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        Bakan Uraloğlu: Bizim odağımız iştir (2)
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        AKPARTİ’NİN VEFA İFTARINA KATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti il teşkilatının organize ettiği 'Vefa İftarı' programına katıldı. Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen iftara Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, milletvekilleri Abdurrahman Babacan, Bülent Tüfenkçi, İhsan Koca, ilçe belediye başkanları, parti teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın yaralarını sarmak ve yeniden ayağa kalkması için güçlü bir ulaşım ve haberleşme altyapısı sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

        "Malatya'mız iki yıl önce bir deprem yaşadı. Deprem felaketi ile sarsıldı. Pek çok sıkıntı ile karşılaştık ancak depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm imkanları seferber ettik. AK Parti hükümetleri olarak başta barınma olmak üzere sağlık, eğitim, ekonomi, ticaret, ulaşım, haberleşme ve sosyal hayata ilişkin güçlü projelerle çetin bir projeyi yorulma bilmeden bir azimle hep beraber yürütüyoruz. Bakanlık olarak Malatya'mızın yaralarını sarmak ve yeniden ayağa kalkması için güçlü bir ulaşım ve haberleşme altyapısı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Malatya'da takip ettiğimiz birçok projemiz var. Biz sizlere ne söz vermişsek o sözü yerine getirmeye gayret ettik. Bundan sonra da aynı gayretle devam edeceğiz. Biz sizlere Malatya kuzey çevreyolunun sözünü verdik. 53 kilometre uzunluğunda. Şimdiye kadar 38 kilometrelik bölümünü bitirdik ve hizmete açtık. Yine geri kalan yaklaşık 15 kilometrelik bölümünü yıl sonuna kadar bitirme iddiası koyduk. Ola ki ufak tefek aksaklıklar olur, önümüzdeki senenin hemen başında inşallah bitirerek hizmete açacağız. Bakın Malatya'mıza bölünmüş yol uzunluğu sadece 36 kilometreydi. Biz bunu 471 kilometreye çıkardık. Sıcak karışımlı kaplamalı yolumuz yoktu, bunu da 350 kilometre bir seviyeye getirdik çok şükür. Birçok yolumuzu beraberinde yaptık. Demir yollarını özellikle mevcut hatları yeniden iyileştirdik. Elbette Malatya'mız daha çoğuna layık, daha çok olanını talep ediyoruz. Malatyalı yöneticilerimizle beraber Malatya'yı hızlı tren ağlarıyla buluşturma noktasında gayret ediyoruz. Gerek Malatya gerek Malatya- Sivas gerekse de Malatya- Narlı üzerinden Akdeniz'e ulaşan demir yolu projelerimizi bitirdik. Bunları inşallah beraber takip ederek hayata geçirme gayreti içerisinde olacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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