Malatya'da bayram namazı

Malatyalılar, ramazan ayının son bulması ile sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını idrak etmek için camilere akın etti. Kentin simge camilerinden olan Kernek Karagözlüler Camii'nde cemaat yoğunluğu yaşandı. Bayram namazında Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlar, bayramlaştı.

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