Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da bayram namazı

        MALATYA'nın simge yerlerinden Kernek Karagözlüler Camii'nde bayram namazında yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 08:16 Güncelleme: 30.03.2025 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da bayram namazı
        ABONE OL

        MALATYA'nın simge yerlerinden Kernek Karagözlüler Camii'nde bayram namazında yoğunluk yaşandı.

        Malatyalılar, ramazan ayının son bulması ile sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını idrak etmek için camilere akın etti. Kentin simge camilerinden olan Kernek Karagözlüler Camii'nde cemaat yoğunluğu yaşandı. Bayram namazında Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlar, bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı

        Benzer Haberler

        Malatya'da 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
        Malatya'da 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
        TFV Başkanı Üstündağ, Malatya'da Kurumlar Arası Voleybol Ligi'nin final eta...
        TFV Başkanı Üstündağ, Malatya'da Kurumlar Arası Voleybol Ligi'nin final eta...
        Yeni Malatyaspor -Fatih Karagümrük: 0-2
        Yeni Malatyaspor -Fatih Karagümrük: 0-2
        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardı...
        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardı...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Arife gününde Deprem Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
        Arife gününde Deprem Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu