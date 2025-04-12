Devrilen otomobildeki çift ile 2 çocuğu yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Ulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Erdem Y.’nin kontrolünü yitirdiği 21 AFM 887 plakalı otomobil, devrilerek ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdem Y. ile yanındaki eşi Gülpınar Y. ve ismi öğrenilemeyen biri bebek 2 kızları ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

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