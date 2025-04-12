Özköse: Zirai don kayısı bahçelerini vurdu, üreticimizin yanındayız

MALATYA’da, yaşanan zirai don olayı sonrasında bahçelerde incelemelerde bulunan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, “Ağaçların çoğunu gezdim, yüzde 80’inde aynı şey var. Bu bir afet yani milyon dolarlarca ihracatı olan dünyanın yüzde 90 kuru kayısı temin eden bir şehrin bu hale gelmesi gerçekten de hepimizi çok üzdü” dedi. Özkese, mağdur olan üreticilere her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kayısı ağaçları dondan etkilendi. Bahçelerde incelemelerde bulunan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, üreticinin yanında olduklarını ve bu zor günleri el birliğiyle birlikte atlatacaklarını söyledi. İncelemeler sırasında üreticilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Ahmet Özköse, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malatya Kendirli Mahallesi’ndeyiz. Dün gece don yaşandı. Malatya İş İnsanları Platformu olarak sahaya inip bahçelerde neler olup neler bitti yerinde gözlemleyelim istedik. Gerçekten gördüğünüz gibi çağala dediğimiz kayısı çağalasının simsiyah olduğunu ve yandığını görüyoruz, soğuktan tabi bir afet olmuştur. Malatya’nın tümünde hemen hemen böyle bir durum oluştu. Ağaçların çoğunu gezdim, yüzde 80’inde aynı şey var. Bu bir afet yani milyon dolarlarca ihracatı olan dünyanın yüzde 90 kuru kayısı temin eden bir şehrin bu hale gelmesi gerçekten de hepimizi çok üzdü. Bizde iş insanları olarak bu saatten sonra köylümüze nasıl destek oluruz onun plan ve projelerini yapmamız gerekiyor. Valiliğimiz şu anda sahada hasar çalışmalar yapmaktadır. Ve inşallah biran önce köylülerimize hasar tespitinden sonra gerekli tabi ki sigortalı olan bahçelerimiz olacak bununla ilgili yani sigortayla ilgili ödemeler yapılacaktır. Bizlerde Malatya İş İnsanları Platformu olarak köylülerimizin yanındayız. İnşallah bundan sonra böyle bir afet yaşamayız. Tekrardan bütün hemşerilerimize geçmiş olsun” dedi.