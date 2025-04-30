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        Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Rabia, memleketinde toprağa verildi

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk annesi Rabia Şen (38), baba ocağı Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:05
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        Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Rabia, memleketinde toprağa verildi
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk annesi Rabia Şen (38), baba ocağı Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, 27 Nisan'da, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuk annesi Rabia Şen, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından çıkan tartışmada, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Rabia Şen’in cenazesi, memleketi Malatya'nın Darende ilçesine getirildi. Şen'in cenazesi, Kılıçbağı Mahallesi'ndeki Zaimoğlu Çarşı Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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