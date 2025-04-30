Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Rabia, memleketinde toprağa verildi

Olay, 27 Nisan'da, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuk annesi Rabia Şen, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından çıkan tartışmada, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk annesi Rabia Şen (38), baba ocağı Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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