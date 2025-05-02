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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        MALATYA'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:35
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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        MALATYA'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Malatya-Elazığ kara yolundaki Çolaklı mevkisinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 23 LE 528 plakalı hafif ticari araç ile Barış Çiftçi'nin (24) kullandığı 34 CIC 250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Barış Çiftçi ile yanındaki Erhan Çiftçi'nin (24) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan D.Ç. ile diğer sürücü A.B. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından, Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi'nin cenazeleri ise otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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