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        Malatya'da sağanak etkili oldu

        MALATYA'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:45
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        Malatya'da sağanak etkili oldu
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        MALATYA'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşım da yavaşladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan kanalizasyon mazgallarının açılması için çalışma başlattı. Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi beklenirken, yerel yöneticiler tarafından vatandaşların ani sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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