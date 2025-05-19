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        Malatya'da akrabalar arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kavgada yaralanan Selçuk Uçar (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:25
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        Malatya'da akrabalar arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kavgada yaralanan Selçuk Uçar (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uçar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Abuzer Uçar ve Mesut Uçar'ın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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