Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkız Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Arıbal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Arıbal ilk müdahalesi sonrası ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Bekir Arıbal, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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