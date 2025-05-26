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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Bekir Arıbal (70) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:55
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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Bekir Arıbal (70) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkız Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Arıbal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Arıbal ilk müdahalesi sonrası ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Bekir Arıbal, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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