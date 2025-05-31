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        TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da

        ZİRAİdondan etkilenen illerde temas ve incelemelerde bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:30
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        TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da
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        ZİRAİdondan etkilenen illerde temas ve incelemelerde bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da toplandı.

        TBMM bünyesinde farklı siyasi parti vekillerinden oluşan araştırma komisyonu heyeti, zirai dondan nedeniyle oluşan zararın tespit edilerek rapor edilmesi için Malatya'ya geldi. Saha gezisi öncesinde AFAD Toplantı Salonu'nda bir araya gelen heyet, zirai donun Malatya ve Elazığ'daki etkileri, ekonomik hacmi, oluşan zarar, bu zararın nasıl ve ne şekilde karşılanacağı ile çiftçilere verilecek desteklerin nasıl olacağını ele aldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, yapılan araştırmanın sonucunda bir rapor hazırlayarak, Meclis'e sunacaklarını belirtti.

        'ÜRETİCİNİN DURUMUNU DOĞRUDAN GÖZLEMLEMEK İSTİYORUZ'

        Adem Korkmaz, "Oluşturulan komisyonumuz, zirai dondan etkilenen illerimizde temas ve incelemelerde bulunacak. Ülke ekonomisi anlamında zarar gören tarım ürünlerimizle alakalı oluşan zarar tespitleri ve bu zarar ilişkin atılacak adımları üretici temsilcilerimiz ve yöneticiler ile tartışarak, zararın karşılanması bakımından nasıl adımlar atılacağını yapılan incelemeler sonucunda oluşturacağımız rapor ile Meclis'imize sunacağız. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, yaşanan zirai don hadisesi sonrası ilk andan itibaren sahada ilk adımlarını atarak gerekenlerin yapılacağından kimsenin kuşku duymamasını belirtmişti. Bizler de bu yönde komisyon olarak, halkın temsilcileri olarak, saha gezilerimizi yapıp üreticinin yaşadığı durumu doğrudan gözlemlemek istiyoruz. Hazırlayacağımız raporla tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi yetkililere sunacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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