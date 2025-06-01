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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Ömer Gökçe (56) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:45
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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Ömer Gökçe (56) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaözü Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlasından evine dönen Ömer Gökçe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Gökçe'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Gökçe'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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