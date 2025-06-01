Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaözü Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlasından evine dönen Ömer Gökçe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Gökçe'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Gökçe'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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