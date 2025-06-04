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        Haşim Karadağ, Yeni Malatyaspor'a başkan adaylığını açıkladı

        YENİ Malatyaspor'da 8 Haziran'da yapılacak kongrede aday olduğunu açıklayan Malatyaspor eski kulüp başkanlarından Haşim Karadağ, "Eğer kulübün borcu 200 Milyon TL'ye kapanıyorsa biz bu işi bir ayda bitiririz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:55
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        Haşim Karadağ, Yeni Malatyaspor'a başkan adaylığını açıkladı
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        YENİ Malatyaspor'da 8 Haziran'da yapılacak kongrede aday olduğunu açıklayan Malatyaspor eski kulüp başkanlarından Haşim Karadağ, "Eğer kulübün borcu 200 Milyon TL'ye kapanıyorsa biz bu işi bir ayda bitiririz" dedi.

        2024-2025 sezonunda 1'inci Lig'den düşen Yeni Malatyaspor, 8 Haziran Pazar günü kongreye gidiyor. Kulüp başkanlığı için adaylığını açıklayan Malatyaspor eski kulüp başkanlarından Haşim Karadağ, rant için değil Yeni Malatyaspor'u yeniden canlandırmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

        "Bana kulübün borcunun 200 Milyon TL'ye kapandığını ifade ettiler. Eğer 200 milyona borç kapanacaksa biz talibiz ve bu işi bir ayda bitiririz. Yeter ki karşımızdakiler samimi olsun. Işık göründüğü vakit herkes destek olur. Dipsiz kuyuya kimse taş atmaz. Forma alıp kapı kapı dolaşmam. İnsanlar samimiyet ve dürüstlük istiyor. Yeni sezonda oynatacak futbolcu yok diyorlar. İstanbul'da birçok kulüpte arkadaşlarımız var. İstersek bize oyuncu gönderecek hatta masraflarını dahi karşılayacak dostlarımız var. Biz hazırız Malatya'da hazırsa bu işi toparlamaya geldik."

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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