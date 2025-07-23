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        Malatya'da askeri araç devrildi; 1 şehit, 1 yaralı

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Üsteğmen Tuğrul Özsu (28) şehit oldu, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:19 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:19
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        Malatya'da askeri araç devrildi; 1 şehit, 1 yaralı
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        MALATYA’nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Üsteğmen Tuğrul Özsu (28) şehit oldu, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz ise yaralandı.

        Öğleden sonra kent merkezine doğru ilerleyen askeri araç, Develi karayolu yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Piyade Üsteğmen Tuğrul Özsu ve Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Üsteğmen Tuğrul Özsu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaralı uzman çavuş İbrahim Göz’ün tedavisi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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