Malatya'da jandarma üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı

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MALATYA (AA) - Malatya'da üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan "Eğitim ve İşbirliği" protokolü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerce Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde öğrenim gören 137 öğrenciye, 6284 Sayılı Kanun ve Siber Suçlarla Mücadele hakkında bilgilendirme yapılarak, KADES uygulaması tanıtıldı.



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