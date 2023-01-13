Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışması neticesinde bir evde tarihi eser niteliğinde objelerin bulunduğu belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 11 obje, 2 topuz kantarı ile tarihi eser aramada kullanılan 2 dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.