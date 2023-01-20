Malatya'da okullarda karne heyecanı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ve Arapgir ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.
Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Bent Ortaokulu, İlkokulu ve Anasınıfı'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı.
Buradaki öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Aksoy, öğrencilere karneleriyle birlikte kitap ve çeşitli hediyeler verdi.
Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını, kültürel ve sportif aktiviteler yapmalarını tavsiye eden Aksoy, öğrencilerin oyun oynamaya ve eğlenmeye de vakit ayırmaları gerektiğini belirtti.
Aksoy, ilçede eğitim-öğretime katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Arapgir ilçesinde ise Hacı Sadık Polat Ortaokulu'nda karne töreni gerçekleştirildi.
Okul Müdürü Ali Özmen, öğrencilere karnelerini verdi.
Özmen, öğrencilere tatilde kitap okumalarını önerdi.