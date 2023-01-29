Arguvan'da kar yağışı etkili oldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerdeyse 20 santimetreye yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçenin kırsal kesimlerinde yolları açık tutmak üzere çalışmasını sürdürüyor.

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