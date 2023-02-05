Arapgir'de gönüllü vatandaş engellilere plastik kapakla destek oluyor

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir kişi plastik kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Ali Ekber Ovacık, ilçe merkezinde bazı yerlere çeşitli kutular yerleştirdi.

Kutuların üzerine plastik su şişesi kapağı bırakılmasını içeren notlar yazan Ovacık, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi kişilerin tekerlekli sandalyeye kavuşmasına yardımcı olmak için bu uygulamayı başlattığını söyledi.

Ovacık, vatandaşlardan destek istedi.

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