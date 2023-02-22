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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Ağbaba, depremden etkilenen Malatya'da gazetecileri ziyaret etti:

AA

CHP'li Ağbaba, depremden etkilenen Malatya'da gazetecileri ziyaret etti:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Ağbaba, Medya İşçileri Sendikasının (Medya-İş) kurduğu çadırda işlerini yapmaya çalışan gazetecileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Kentte ikamet eden ve depremden etkilenen gazetecilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ağbaba, yaptığı açıklamada, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde incelemede bulunduğunu belirterek, "Malatya, diğer şehirlerden daha kötü durumda. Bizim ilçelerimiz de kötü durumda, Doğanşehir'de ilçe diye bir şey yok, çok az sayıda bina ayakta ama onlar da yıkılır. Köylerde problemler var, Malatya'nın köyleri de hasar görmüş durumda. Sadece Doğanşehir, Battalgazi, Akçadağ ve Yeşilyurt ilçeleri değil, örneğin Hekimhan'da birçok köyün yıkıldığını biliyoruz." diye konuştu.

Şehrin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"Şehirde konutlar yıkıldı, çok hızlı konutlar yapılmalı, insanlar mağdur edilmemeli. Esnafın dükkanları da enkaz altında kalmış durumda, onları da ayağa kaldıracak işler yapmak lazım. 3 ay kredi erteleme, 6 ay faizsiz kredi ertelemeyle orta ölçekli esnafın hayatta kalması mümkün değil. Ticaretin yoğun olduğu bölgedeki esnaf tamamen enkaz altında, nasıl ki evi yıkılanlara 2 yıl ödemesiz, 15-20 yıl faizsiz kredi veriyorsa aynı şeyin esnafa da yapılması lazım."

Ağbaba, kentin normalleşebilmesi için esnafın dükkanlarını açması gerektiğini dile getirdi.

- "TOKİ konutlarında bakın hasar yok"

Binaların yapımında eksik malzeme kullananların cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, "İmar olmayan yere ya da 5 katlı yere 12 kat verenlerin, tarım arazisini imara açanların cezasını çekmesi lazım." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Bina nerede yıkılmaz, Beydağı'nda yıkılmıyor. TOKİ konutlarında bakın hasar yok. Sebebi var, tünel kalıpla az katlı yapılması ve zemini sağlam olması. Bostanbaşı imara açıldı, yüksek katlar verildi, bütün Malatya oraya aktı, şimdi oturacak bina yok. Daha bitmemiş binalar ağır hasarlı deniyor. Mühendisinden müteahhidine suçu varsa eyvallah ama belediyenin ya da devletin suçu varsa bunun da gereğinin yapılması lazım ki bir daha belediye imar verirken, kat verirken bunları düşünsün."

Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner ise kentte 2 televizyon binası, 5 günlük gazete, 14 radyo ve ajans bürolarının depremde hasar gördüğünü belirtti.

Güner, gazetecilerin 6 Şubat'tan bu yana Medya-İş'in kurduğu çadırda ve getirdiği karavanda görevlerini yapmaya çalıştıklarını ve araçlarda sabahladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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