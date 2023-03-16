Deprem olunca ertelediği kemik iliği nakli bir ay sonra başarıyla gerçekleştirildi

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MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN -Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da kemik iliği nakli olmak için aynı gün randevusu bulunan ancak felaketin büyüklüğü karşısında korkup yarı yoldan yaşadığı Sivas'a geri dönen Mustafa Demir, yeniden randevu tarihi aldığı 7 Mart'ta ameliyat edildi.



57 yaşındaki Mustafa Demir'e, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesinde kemik iliği nakli yapılmak üzere 6 Şubat için randevu verildi.

İkamet ettiği Sivas'tan 6 Şubat sabahı erken saatlerde yola çıkan Demir, Malatya'ya yaklaştığında Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte büyük yıkım yaşandığını öğrendi.

Hastane yetkilileriyle iletişime geçen Demir, ameliyatların devam ettiğini, herhangi bir aksama bulunmadığını öğrendi.

Depremler nedeniyle ameliyatını ertelemek isteyen ve yeniden randevu alan Demir'e, 7 Mart'ta ağabeyinden kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Mustafa Demir, AA muhabirine, ameliyat için 6 Şubat Pazartesi günü Sivas'tan Malatya'da gitmek üzere saat 04.30 sularında yola çıktığını söyledi.

Depremi öğrendiklerini ama bu kadar büyük olduğunu düşünmediklerini belirten Demir, "Kangal ilçesine kadar geldik ve depremin çok büyük olduğunu öğrendik. Geri dönme mecburiyetinde kaldık. Üç hafta sonra tekrar randevu aldık ve geri geldik." dedi.

Merkezde bulunan doktorların kendileriyle yakından ilgilendiğini, tedavi sürecinde ailesinden de destek gördüğünü vurgulayan Demir, "Hocalarımızla görüştük. Durumum gittikçe kötüye gidiyordu, bir an önce tedavi görmem lazımdı. Biz de geldik, tedavi gördük. Depreme rağmen hastanenin hizmet vermesinden dolayı memnun olduk." ifadesini kullandı.

- Depremden sonra 15 kemik iliği nakli yapıldı

Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da hastaya ağabeyinden alınan kök hücreyle nakil yaptıklarını dile getirdi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğuna dikkati çeken Erkurt, hastaları genellikle 21-22 günde taburcu ettiklerini anlattı.

Erkurt, hastalarının dörtte üçünün Malatya dışından geldiğinin altını çizerek, "Deprem olan bölge en çok hastamızın olduğu bölgedir. Bu depremden hastalarımız da etkilendi. Depremden sonra 15 kemik iliği nakli yaptık. Bu hastamız gelmeden hangi tedavi uygulandı bakıyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nakil olmak isteyen hastaları merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.

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