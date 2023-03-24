Müjde öğretmen, depremzedeler için topladığı yardımları 3 ilde dağıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmenliği yapan Müjde Oskay, arkadaşlarının da desteğiyle başlattığı yardım kampanyasıyla topladığı yardımları 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'ya ulaştırdı.

Çalıştığı özel eğitim kurumundaki işine ara veren Oskay, depremden bir süre sonra gittiği Kahramanmaraş'ta depremzedelerin acısını paylaştı, onlara yardım edebilmek için arayışa girdi.

Kahramanmaraş'ta iki gün kalıp İstanbul'a dönen Oskay, arkadaşlarının da desteğiyle depremzedeler için topladığı yardımların yanı sıra deprem bölgesinde satın aldığı meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Oskay, AA muhabirine, depremlerin 19. gününde yardım çalışmalarına katılmak amacıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gittiğini, depremzedeler ile görüşüp ihtiyaçlarını sorduğunu söyledi.

Orada bir çocuğun yanına yaklaşarak bir talepte bulunduğunu belirten Oskay, şunları anlattı:



"Depremzede çocuk, 'Sizden bir şey isteyebilir miyim?' diye sordu. Ben de 'Evet' yanıtını verdim. Muz istedi, 'Temin ederiz.' dedik. Aslında çok büyük bir şey değil istediği. Bu beni çok üzdü. 2 gün sonra İstanbul'a döndüm ve yardım kampanyası başlatmak istedim. Maddi destek, giyecek, yiyecek, tekerlekli sandalye, bebek yürüteçleri, bebek mamaları, ıslak mendiller gibi akla gelebilecek ihtiyaçları karşıladık."

- "Kahramanmaraş'ta 1,5 ton kadar meyve ve sebze dağıttık"

Pazarcık ilçesi Narlı beldesinde anaokulu öğretmeni Dilan Şanlı'nın çadır çadır gezerek ihtiyaçların belirlenmesinde kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Oskay, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nın da desteğiyle 10 günde ihtiyaç malzemelerini temin ettik. 1,5 tırlık yardım malzemesi hazırladık. Depremde kız kardeşini kaybeden ilkokul arkadaşım Ömer Berkay Aydoğan ile konuştum, bana yardımcı olacağını söyledi. Onun desteğiyle yola çıktık. Yardıma Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden başladık. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ile Malatya kent merkezinde yardımları depremzedelere verdik. Kahramanmaraş'ta 1,5 ton kadar meyve ve sebze satın alarak dağıtımını yaptık."

Öğretmen olarak depremzedelere yardım etmek için gönüllü olduğunu belirten Oskay, "Herkesi yardım için duyarlı olmaya davet ediyorum, çünkü bir şekilde oradaki çocukların, insanların kalplerine dokunmamız gerekiyor." dedi.

Oskay, bağışçıların desteğiyle kestikleri 15 küçükbaş hayvanın etini de yine depremzedelere dağıttıklarını kaydetti.

- "O bana, ben ona yoldaş oldum"

Depremde Malatya'da babaannesi Hacer ile kız kardeşi milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ı kaybeden Ömer Berkay Aydoğan ise kayıplarının ardından evde yas tutmak istemediğini dile getirdi.

Farklı şeyler yapması gerektiğini hissettiğini vurgulayan Aydoğan, "Müjde hocam, yardım kampanyası başlatacağını, deprem bölgesinde yaşananlara duyarsız kalamayacağını belirtti. Ben de yardım kampanyasına gönülden destek olacağımı, oraya gitmek istediğimi ifade ettim, insan tek başına cesaret edemiyor. O bana, ben ona yoldaş oldum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.