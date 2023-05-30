Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dolu etkili oldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Alınan bilgiye göre, ilçenin bazı bölgelerinde dolu etkili oldu.



Bilye büyüklüğündeki dolunun ceviz ve kayısı bahçelerine zarar verdiği ifade edildi.

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