MASKİ'den deprem sonrasında bulanık akan kaynak suyu ile ilgili açıklama:

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MALATYA (AA) - Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bulanık akan kaynak suyunun deprem öncesi değerlerine ulaştığı belirtilerek, apartman ve sitelerin su depolarının temizletilmesi çağrısında bulunuldu.

MASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağında bulanıklık oluştuğu bildirildi.

Deprem sonrasında bugüne kadar çeşitli büyüklükte artçı depremlerin meydana geldiği ve gelmeye de devam ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Laboratuvar ortamında yapılan incelemeler neticesinde kaynak suyumuzun içine herhangi bir yabancı madde karışması söz konusu değildir. Kaynak suyumuz 6 Şubat depremi öncesi NTU (Suyun bulanıklık değeri) değerlerine ulaşmıştır. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ait tüm içme suyu depolarında gerekli temizlik ve hijyen çalışmaları tamamlanmıştır. Apartman ve sitelerde bulunan bireysel içme suyu depolarının acilen temizletilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda suyun bulanık aktığına dair sosyal medya kanallarında paylaşımlar yapılmaktadır. Görünen o bulanıklık bireysel depoların temizlenmesi esnasında oluşan bir durumdur."

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