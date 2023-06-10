Pütürge'de dolu yağışı etkili oldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikintileri oluştu.

Dolu yağışı kayısı bahçeleri ile ekili tarım arazilerinde hasara neden oldu.

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