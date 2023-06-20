Sanatçı Yavuz Bingöl Malatya'da depremzedelere konser verdi

MALATYA (AA) - Sanatçı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'daki konteyner kentte yaşamını sürdüren depremzedelere konser verdi.

Bingöl, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yıl dönümü dolayısıyla çıktığı turne kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının Malatya'da kurduğu konteyner kentte afetzede vatandaşlarla buluştu.

Depremzedelerle yakından ilgilenen Bingöl, konser öncesi gazetecilere, Aşık Veysel'in ölümünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği konserleri Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelediğini hatırlattı.

Konserlere dün Aşık Veysel'in memleketi Sivas'tan başladığını anlatan Bingöl, şöyle devam etti:

"Bugün Malatya'dayız. Konteyner kentte bir moral konseri gibi düşündük. Yarın Gaziantep sonra da Şanlıurfa'da olacağız. 3 Temmuz'dan sonra da Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da konserlere devam edeceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın acılarını biraz hafifletmek adına geldik. Çünkü hayat devam ediyor. Çok insanımızı kaybettik Allah rahmet eylesin. Biz de üzerimize düşen vazifeyi bu ülkenin sanatçılar olarak yapmaya çalışıyoruz."

Yavuz Bingöl, sürekli deprem bölgesinde olduğunu anlatarak "Daha çok Kahramanmaraş ve Hatay'da kaldım. Orada kültür sanat çadırları kurdum, çocukları biraz eğlendirdik, depremzede çocuklardan oluşan halk müziği korosu oluşturduk. Halen çadırlarımız duruyor ve faaliyet devam ediyor." diye konuştu.

Daha sonra Yavuz Bingöl, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi, konteyner kentte kalan depremzedeler de Bingöl'e eşlik etti.

Programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen,, konteyner kent sorumlusu Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk de katıldı.

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