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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:17
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 856 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir ile yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Jandarma, söz konusu kişinin ev ve eklentilerinde dron destekli yaptıkları aramada 2 kilo 856 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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