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        Malatya'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:05
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        Malatya'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        H.E. yönetimindeki 23 AE 665 plakalı otomobil, Malatya-Darende kara yolu Akçadağ Cezaevi kavşağında, K.A. idaresindeki 02 AAU 984 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.A, A.P. ve F.T. yaralandı.

        Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan A.Ç. yönetimindeki 44 AS 329 plakalı pikap ise Kuzey Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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