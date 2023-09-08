Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da gölete düşen traktör vinçle çıkarıldı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan traktör sulama göledine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da gölete düşen traktör vinçle çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        V.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Karamahmut Mahallesindeki sulama göletine düştü.

        Yüzerek kıyıya çıkan V.Ö, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım istedi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde vinç halatlarını traktöre bağladı.

        Çalışma neticesinde traktör ve römork vinçle göletten çıkarıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Rögar kapağı hırsızlıkları kamerada
        Rögar kapağı hırsızlıkları kamerada
        Tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı
        Tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı
        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı
        Malatya'nın suyu geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede
        Malatya'nın suyu geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede
        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı