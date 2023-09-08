Malatya'da gölete düşen traktör vinçle çıkarıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan traktör sulama göledine düştü.
V.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Karamahmut Mahallesindeki sulama göletine düştü.
Yüzerek kıyıya çıkan V.Ö, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde vinç halatlarını traktöre bağladı.
Çalışma neticesinde traktör ve römork vinçle göletten çıkarıldı.