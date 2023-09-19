Malatya'da 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.M. (61) idaresindeki 34 PE 6753 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Tavşantepe mevkisinde E.Ş. (39) yönetimindeki 06 CTV 852 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerle F.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.