Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

        ORHAN YOLDAŞ/YUSUF CAHİD ÇAVDAR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlenen 52 yaşındaki Naime Göğebakan, yaşadığını ispat etmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN YOLDAŞ/YUSUF CAHİD ÇAVDAR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlenen 52 yaşındaki Naime Göğebakan, yaşadığını ispat etmeye çalışıyor.

        Kuluncak ilçesine bağlı Göğebakan Mahallesi'nde eşi Erdal Göğebakan ile yaşayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Göğebakan, 6 Şubat'taki depremler sonrası nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlendiğini öğrendi.

        Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen 100 bin lira banka hesabına yatırılan Göğebakan ailesi, Naime Göğebakan'ın ölmediğini ispat etmeye çalıştı.

        Savcılığa başvuran aile, nüfus kayıtlarında durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulunuyor.

        Naime Göğebakan, AA muhabirine, bir polis memurunun 6 Şubat depremlerinin ardından oğlunu arayarak "Annen ölmüş." dediğini, oğlunun da yaşadığını söylediğini anlattı.

        Kent merkezindeki evlerinin hasar aldığını ancak yıkılmadığını dile getiren Göğebakan, şöyle devam etti:

        "Biz nüfus müdürlüğüne, savcılığa gittik. 'Düzelttik.' dediler ancak düzeltilmemiş. Bankaya, hastaneye gittiğimde sıkıntı yaşıyorum. Doktora gidemiyorum, karaciğer yağlanması var, ilaçlarımı alamıyorum. Havaalanına askeri personel olan oğlumun yanına gittiğimde kimliğime jandarma el koydu. Oğlum uzman çavuş olduğu için durumu izah etti. Ölü göründüğüm için evden çıkamıyorum. Bir yere gidemiyorum, otobüse binemiyorum. Nikahtan bile düşmüşüm, kocam bana bakmazsa ne diyeceğim? Kısa zamanda hatanın düzeltilmesini istiyorum."

        - Hesaplarına yatan parayı iade edecekler

        Erdal Göğebakan ise eşinin depremden 10 gün sonra öldüğünün kendilerine iletildiğini, durumu düzeltmek için savcılığa dilekçe verdiklerini belirtti.

        Savcılıktan aldıkları belgeyi Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne ilettiklerini vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

        "20 gün sonra nüfusa gittiğimde 'Düzeltildi.' dediler, biz de 'Tamam.' dedik. Hanım bankaya para çekmeye gidiyor, bankamatik kartı yutuyor. Bankaya kartını almaya gidiyor, orada 'Siz ölüsünüz, bu nedenle bankamatik kartı aldı.' diyorlar. Sonrasında Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne gittim, onlar Yeşilyurt'taki nüfusa gönderdi, onlar da 'Bu adli vaka, bizim yapacağımız bir şey yok.' dedi. Sonrasında yeniden kaymakamlığa gittim, bana 'Şikayet et.' dediler. Savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum, bu işten kim sorumluysa cezasını alsın. Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Onlar da konunun araştırılacağını söylediler. Eşim ölü görünüyor, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

        Göğebakan, 3 çocuğunun ve kendisinin hesabına AFAD tarafından 25'şer bin lira yatırıldığına değinerek, "Kaymakamlığa gittim, 'Eşim ölmedi, ben bu parayı alamam, nereye yatırmam gerekiyor.' diye sordum. AFAD'a gitmemi ve orada verilecek hesap numarasına parayı yatırmam gerektiği söylendi. AFAD'a gideceğim ve parayı yatıracağım." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Malatya'da 12 tüfek, 35 tabanca ele geçirildi
        Malatya'da 12 tüfek, 35 tabanca ele geçirildi
        Malatya'da 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Malatya'da 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Malatya'da çekicinin çarptığı kişi öldü
        Malatya'da çekicinin çarptığı kişi öldü