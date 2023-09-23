Malatya'da otomobille kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali G. idaresindeki 54 AHS 187 plakalı otomobil, Akçadağ ilçesine bağlı Özal köyü mevkisinde, Hüseyin T'nin kullandığı 23 FV 212 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hüseyin T, Ali T, Batuhan T, Hayriye T. ve Hüseyin T. itfaiye ekipleri ile vatandaşlarca sedyeyle ambulansa taşındı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.