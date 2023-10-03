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        Malatya'da az hasarlı binaların çatılarının onarılması istendi

        Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da az hasarlı binalarda meydana gelen çatı çökmesi, kırılması ve kayması ile yağmur oluklarındaki kırılmaların yağışlar başlamadan tamir edilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:44
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        Malatya'da az hasarlı binaların çatılarının onarılması istendi
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da az hasarlı binalarda meydana gelen çatı çökmesi, kırılması ve kayması ile yağmur oluklarındaki kırılmaların yağışlar başlamadan tamir edilmesi gerektiğini belirtti.

        Katipoğlu, yazılı açıklamasında, hafif hasarlı binalarda meydana gelen tahribatların tamir edilmemesi ile birlikte birtakım sıkıntılar yaşanacağına dikkati çekti.

        Meteorolojinin tahminlerine göre sert bir kış beklediklerini ifade eden Katipoğlu, şöyle devam etti:

        "Yaşadığımız depremlerden dolayı binalarımız hasar aldı. Hafif hasarlı binaların çatılarında çökme, kırılma ve kaymalar oluştu. Yine binanın yağmur oluklarında ciddi anlamda zararlar oluştu. Önümüzdeki süreçte yoğun yağış alacağımızı düşünürsek, binalarımızın su almalarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Bu da evlerimizde maddi zararlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın mutlaka çatılarını ve yağmur oluklarını tamir ettirmesi gerekiyor."

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