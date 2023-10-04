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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:16 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:16
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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Hacı Bayram D. yönetimindeki 34 DYM 756 plakalı otomobil, Malatya-Pütürge karayolu Pazarcık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Aydın Beytor yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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