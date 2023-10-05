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        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:51
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        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerince PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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