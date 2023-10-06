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        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:03
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        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik Malatya merkezli Kayseri, Niğde ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda aralarında eylem yapma arayışında olduğu bilgisi edinilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 10'u adli işlemler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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