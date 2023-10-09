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        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:46
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        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

        Depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

        - Deprem anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan deprem anı Fuzuli Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, iş yerinde çay içip sohbet eden esnafların "Deprem oluyor." diyerek dışarı çıkmaları yer aldı.

        Görüntülerde deprem nedeniyle dışarı çıkan başka kişilerin de olduğu görüldü.

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