Kale'de polisten öğrencilere trafik eğitimi
Malatya'nın Kale ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Kale İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince merkeze bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.
Eğitimde genel trafik tedbirleri, emniyet kemeri kullanımının önemi ve karşıdan karşıya geçme konuları ele alındı.
Ayrıca öğrencilere, okul servis araçlarına binme ve inmeleri konularında eğitim verildi.