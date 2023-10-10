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        Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:51 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:51
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        Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ikisi polis memuru 4 kişi ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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