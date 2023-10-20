Malatya'da jandarma ekipleri trafik eğitimlerine devam ediyor
Malatya'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere yönelik trafik eğitimlerine devam ediyor.
Malatya'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere yönelik trafik eğitimlerine devam ediyor.
Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kale ilçesi Bent Mahallesi İlkokulu'nda öğrenim gören 74 öğrenciye, genel trafik kuralları, sürücü, yolcu ve yaya kuralları, okul servis aracına binme ve inme, yaya ve okul geçit alanını kullanma kurallarını anlattı.
Eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.