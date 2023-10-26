Kale'de Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla resim sergisi açıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinliği kapsamında "100. Yılda 100 Bayrak" resim sergisi açıldı.

İzollu İlkokulunda açılan sergide, milli ve manevi duygulara vurgu yapmak üzere öğrencilerin aileleriyle yaptıkları bayraklar sergilendi.

İlkokul öğrencilerinin müzik gösterilerinin de yer aldığı sergide, Kale Kaymakam Mustafa Aksoy, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Sınıf ziyaretleri de yapan Aksoy, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiyi, Kale Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de gezdi.