Malatya'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sürücülere kayısı ikram etti Malatya'nın Darende ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında D 300 karayolunda sürücülere 100 kayısı paketi ikramında bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında D 300 karayolunda sürücülere 100 kayısı paketi ikramında bulundu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, paketledikleri kayısıları beraberindeki 100. yıl notuyla birlikte sürücülere ikram etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından Malatya-Kayseri kara yolunda kontrollü bir şekilde durdurulan araçlara öğretmenleriyle birlikte ikram da bulunan öğrenciler, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla, 100 kayısı paketi ikramında bulunuyoruz. Cumhuriyetimiz kuruluş yıl dönümü ve 100. yılımız kutlu olsun." dedi.

Okul Müdürü Mehmet İnce de etkinliği hazırlayan öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu. ​​​​​​​