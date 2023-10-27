Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Darende'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darende'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        İlçedeki bin 700 ağır hasarlı binanın yıkımı 3 ekip tarafından sürdürülüyor.

        Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı Heyiketeği Mahallesi'ndeki 9 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki müstakil kerpiç evler de yıkıldı.

        Ev sahipleri, yıkılan konutlarını izlerken duygusal anlar yaşadı.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'

        Benzer Haberler

        Arguvan Belediye Başkan Kızıldaş pazar esnafını ziyaret etti
        Arguvan Belediye Başkan Kızıldaş pazar esnafını ziyaret etti
        Malatya'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sürücülere kayıs...
        Malatya'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sürücülere kayıs...
        Darende'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturu...
        Darende'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturu...
        Yazıhan'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi
        Yazıhan'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi
        Kale'de öğrencilere tabiatın korunması eğitimi verildi
        Kale'de öğrencilere tabiatın korunması eğitimi verildi
        Kale'de Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla resim sergisi açıldı
        Kale'de Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla resim sergisi açıldı