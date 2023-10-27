Darende'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İlçedeki bin 700 ağır hasarlı binanın yıkımı 3 ekip tarafından sürdürülüyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı Heyiketeği Mahallesi'ndeki 9 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki müstakil kerpiç evler de yıkıldı.
Ev sahipleri, yıkılan konutlarını izlerken duygusal anlar yaşadı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.