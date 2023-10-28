Yazıhan'da "Drejan Motifli" dokunan halıların kesim ritüeli gerçekleştirildi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tescilli "Drejan Motifleri" ile dokunan halıların, halı kesim ritüeli gerçekleştirildi.

Yazıhan Halk Eğitimi Merkezinde Geleneksel Halı Kursu öğrencilerince yapımı tamamlanan, halıların son ilmeği atılarak, halı kesim ritüeli yapıldı.

"Tescilli Drejan" motiflerinin de kullanıldığı halıların tezgahta kesim işlemini Yazıhan Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul yaptı.

Yurdakul, programda yaptığı konuşmada, geçmişin izlerini günümüze taşıyan el emeği, göz nuru bu eserlerin gelecek nesillere aktarımının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Halı ve kilimlere işlenen motiflerin her birinin sosyal mesajlar içerdiğini aktaran Yurdakul, "İnsanımız duygularını motif ve desenlerle sözlere yer vermeden bir estetik çerçevesinde ifade etmişlerdir. Halı, işlevselliği nedeniyle önemli bir nesne olmuştur, günümüz toplumunda da estetik görüşün yansıdığı bir alan olmaya devam etmektedir. Bir halı deseninde bir tablonun sahip olduğu kadar renk ve görsel bütünlük görebilmek mümkündür. Dolayısıyla sizler burada çok kıymetli işler çıkarıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ise ilçenin değerlerini korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak noktasında vazifelerini yerine getirdiklerini bildirdi.

Halı kesiminin ardından Yurdakul, Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Zülküf Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amiri Sabri Sular, İlçe Müftüsü Abdullah Sucu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bedri Altuntaş, Halk Eğitim Merkez Müdürü Mehmet Nar, okul müdürleri, usta öğreticiler ve öğrenciler Halk Eğitim Merkezine bağlı biçki dikiş ve giyim atölyesi konteyner dersliklerinin açılışını gerçekleştirdi.