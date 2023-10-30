Malatya'da 8. kattan düşen çocuk öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın sekizinci katından düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın sekizinci katından düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Münir Ö. (9), Tecde Mahallesi Durak Sokak'taki bir apartmanın 8. katındaki balkondan zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.