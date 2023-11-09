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        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklama

        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:38
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        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklama
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        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 1'i belediye personeli 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmesi üzerine 4 personelin açığa alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili, biri belediye personeli 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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