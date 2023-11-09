Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesinde buğday tohumları toprakla buluştu Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesine ait 99 dönümlük alanda sertifikalı buğday tohumu ekimi gerçekleştirildi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesine ait 99 dönümlük alanda sertifikalı buğday tohumu ekimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği protokolü çerçevesinde Yazıhan ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesine ait 99 dönümlük alanda buğday tohumları toprakla buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yazıhan Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ve okul idarecileri buğday tohumlarının ekileceği alanda incelemelerde bulunarak, sertifikalı buğday tohumu ekimini gerçekleştirdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, arazinin hazırlanma teknikleri, tarlaya ekim yöntemleri, kullanılan alet ve ekipmanlar, tohumlar ve gübrelemeler hakkında öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Uygulamalı eğitimin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Bakır, öğrencilerin tohumdan hasada ürün yetiştirme aşamalarında yer alarak deneyim kazandıklarını belirtti.